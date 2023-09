Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (12)

Adriana Norberto, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dirceu Luiz Norberto e Joana Terezinha Guerra. Sepultamento ontem.

Alberto Lamas, 93 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Maria Vaz Alvares. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Alzira Pinto da Cruz, 87 anos. Profissão: diarista. Filiação: Joaquim Pinto da Cruz e Júlia Gonçalves de Matos. Sepultamento ontem.

Antonella Starepravo Carrano, 1 dias. Filiação: Cezar Augusto Carrano e Stefany Slobada da Silva Starepravo. Sepultamento ontem.

Arlindo Carolino, 65 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Joaquim Carolino e Aparecida da Costa Carolino. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto dos Santos, 59 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Antônio dos Santos e Maria Leandry dos Santos. Sepultamento ontem.

Celso Moreira de Souza, 60 anos. Profissão: lubrificador(a). Filiação: Sebastião Moreira de Souza e Delairde Ferreira Moreira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Cid Henrique Taborda dos Santos, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Clara Taborda Santos. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Cleuza Gracia Batista, 70 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Antônio Gracia Filho e Ana Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Conrado Araújo Silva, 8 mes(es). Filiação: Anthony Willian Neto da Silva e Bruna Costa Araújo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Prever de Loanda.

Danusia Thereza Zalak, 91 anos. Profissão: bibliotecário(a). Filiação: João Skalski e Helena Oldakowsski Skalski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 do São Francisco de Paula.

Edinea Nascimento de Freitas, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Martins Nascimento e Maria Charr. Sepultamento ontem.

Elaine Aparecida Bonacim, 56 anos. Profissão: geológo(a). Filiação: Itero Oswaldo Bonacim e Maria Angelini Bonacim. Sepultamento ontem.

Everton Cruz Gonçalves, 27 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Gerson Gonçalves e Luciene Cruz Gonçalves. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal / Inaja -PR.

Felipe Daniel Peroza, 26 anos. Filiação: José Adilson Peroza e Ana do Rocio Greboge Peroza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Muricy, saindo da Capela Berti São José dos Pinhais.

Felipe Ramos de Macedo, 52 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Salvador Ramos de Macedo e Vitória de Jesus Souza. Sepultamento ontem.

Gilberto de Arruda Salome, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio Arruda Salome e Cristina America Rego. Sepultamento ontem.

Gilso Leocádio Bueno Petla, 61 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Gelso Luiz Petla e Geny Bueno Petla. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Paraíso (Ponta Grossa), saindo da Capela Princesa (Ponta Grossa).

Helena Deia Alessi Thome, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Constantina Alessi. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim Paraíso Ponta GrossaPR, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Iolanda Avila de Faria, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Etelvino Alexandrino e Mercedes Vieira de Avila. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Israel Cardoso dos Santos, 29 anos. Profissão: frentista. Filiação: Pedro Cardoso dos Santos e Divanilda Cardoso da Silva dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Tunas do Paraná, saindo da Capela Municipal de Tunas do Paraná.

Ivo Basílio Maximovitz, 67 anos. Profissão: motorista. Filiação: Alexandre Maximovitz e Clara Cezanoski Maximovitz. Sepultamento ontem.

Ivo Daniel Kasdorf, 47 anos. Filiação: Pedro Kasdrof e Maria Elisabeth Kasdorf. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Santa Cândida.

Jaime Gaviao Correa, 76 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Jonas Correa de Oliveira e Isolina Gaviao Oliveira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda.

João Ganz, 81 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro João Ganz e Brasia Ganz. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

José Américo Vieira, 76 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio Vieira Henriques e Iria de Jesus Almeida. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Diamante – Almirante Tamandaré -PR.

Juarez Mello, 83 anos. Filiação: Francisco de Oliveira Mello e Maria Pereira de Mello. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Júlia Lorenzi Nesi, 85 anos. Profissão: secretária. Filiação: Esio Francisco Lorenzi e Olivia de Brida. Sepultamento ontem.

Luzia Elvira Marcos, 67 anos. Filiação: Deobrandino Manoel Manoel Marcos e Elvira Maria Marcos. Sepultamento hoje, Crematório de São José, saindo da Capela Cemitério São José.

Marcelo Rodrigo Rigloski, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sebastião Rivelo e Zenaide dos Santos Rigloski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Jardim Paranaense.

Marco Bigarella, 76 anos. Filiação: Pedro Bigarella e Maria Eugenia Fontana Bigarella. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Maria Antônia Clemente da Cruz, 95 anos. Filiação: João Clemente e Maria Filomena. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Evangélica.

Maria Dione Volcov, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Narciso Domingos Mafra e Aluiza Habith Mafra. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Maria Elena Teixeira Borges de Souza Schilipake, 68 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Diamiro Teixeira Borges e Maria Joldao Martins. Sepultamento ontem.

Maria Vitoriano Gonçalves, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Vitoriano e Araci de Souza. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (12)

Maurício Quintino Ferreira, 71 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Olímpio Quintino Ferreira e Jovina Vieira de Jesus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Mauro Cezar Wanescki, 27 anos. Filiação: Márcio José Wanescki e Jacira dos Santos. Sepultamento ontem.

Nadir Antônio Galina, 83 anos. Profissão: motorista. Filiação: Euzonio Galina e Maria Baggio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Nadir Teixeira da Silva Bencks, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Teixeira da Silva e Maria das Dores da Silva. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Wenceslau Braz, saindo da Capela de Arapoti Arapoti.

Noeli Ferreira dos Santos, 64 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Pedro Pecuch e Madalena Pecuch. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Paulo José Lopes, 60 anos. Profissão: mecânico. Filiação: José Lopes Filho e Leopoldina Pinto Lopes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Pedro Latchuk Sobrinho, 90 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Teodoro Latchuk e Catarina Latchuk. Sepultamento ontem.

Pedro Michalichyn Filho, 55 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Michalichyn e Joana Michalichyn. Sepultamento ontem.

Roberto Soares, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldir Soares e Maria Aparecida Soares. Sepultamento ontem.

Satosi Kato, 90 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Tiharu Kato e Mituko Kato. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque Senhor do Bonfim ( S. J. Pinhais).

Valdecir da Silva Gonçalves, 57 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Jorge Antunes Gonçalves e Helena da Silva Gonçalves. Sepultamento ontem.

Valdemar Davanco, 82 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Paulo Davanco e Maria Aparecida César. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Maringá, saindo da Capela Prever Maringá.

Vera Regina da Costa Kruger, 81 anos. Profissão: psicopedagogo(a). Filiação: Oliverio José de Carvalho Costa e Hilda Camargo Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Yzadora Aparecida Inácio da Silva, 9 horas. Filiação: Deyvidy Bruno Inácio da Silva e Diuliana Aparecida da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba).

Zelina de Carvalho Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Alves de Carvalho e Clemencia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta terça-feira (12)

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!