WhatsApp, Instagram e Facebook apresentam falhas nesta quarta

Na tarde desta quarta-feira (11), milhares de brasileiros enfrentaram dificuldades para acessar os populares aplicativos de mensagens e redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook. As três plataformas, todas pertencentes à empresa Meta (anteriormente conhecida como Facebook), apresentaram instabilidades simultâneas, causando transtornos para usuários em todo o país.

De acordo com o site Downdetector, que monitora problemas em serviços online, as reclamações começaram a surgir por volta das 14h. Às 14h55, o WhatsApp, aplicativo de mensagens mais utilizado no Brasil, liderava o ranking com impressionantes 41.129 notificações de usuários. O Instagram e o Facebook também registraram números significativos, com 7.295 e quase 3.000 reclamações, respectivamente.

A Meta, empresa responsável pelos três aplicativos, não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Tentativas de contato por telefone não obtiveram resposta, e nenhum comunicado foi emitido nas redes sociais concorrentes, como Twitter e LinkedIn.

Impacto nos negócios

A instabilidade afetou não apenas as comunicações pessoais, mas também as atividades comerciais que dependem dessas plataformas. O WhatsApp Business, versão do aplicativo voltada para empresas, também registrou problemas, prejudicando o atendimento ao cliente e as vendas de diversos estabelecimentos.

“O Brasil é o país do WhatsApp”, afirmou o presidente do aplicativo em entrevista recente à Folha de S.Paulo, destacando a importância da plataforma para os brasileiros.

Breve retorno e instabilidade contínua

Às 15h11, usuários relataram um breve retorno do WhatsApp, que funcionou por aproximadamente um minuto antes de voltar a apresentar falhas. A instabilidade persistiu, deixando milhões de brasileiros ansiosos por uma solução e ressaltando a dependência da população em relação a esses serviços de comunicação digital.