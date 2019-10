As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens – caixas, acessórios e chapas – totalizaram 321.581 toneladas em agosto, indicando queda de 2,54% ante igual período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). Na comparação com julho, no entanto, foi apurada alta de 3,26%.

Conforme nota da associação, com o mesmo número de dias úteis em relação ao ano anterior (27 dias), em agosto a produção por dia útil também recuou 2,54% no comparativo anual e alta de 3,26% ante julho.

Os dados dessazonalizados mostram que a expedição de papelão ondulado em agosto aumentou 0,3% na comparação anual, para 300.445 toneladas. Segundo a ABPO, este é o maior resultado desde fevereiro. As vendas por dia útil ajustadas foi de 11.127 toneladas por dia.

No acumulado do ano até o mês passado, as vendas registram leve crescimento de 0,40%, para 2.368.569 toneladas.