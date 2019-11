Os volumes de combustíveis vendidos pelas principais distribuidoras do País apresentaram queda de 2% em setembro de 2019 na comparação com igual mês de 2018, para 7,169 milhão de metros cúbicos. Os dados foram divulgados pela Plural, entidade que representa empresas como a BR Distribuidora, Raízen e Ipiranga.

O resultado veio diante da forte queda nas vendas de diesel, de 2,39%, para 3,458 milhões de m3.

As vendas totais de gasolina avançaram 5,76% no período, para 1,955 milhão de metros cúbicos. Já as vendas de etanol avançaram 0,32%, para 990,65 mil m3.

BR Distribuidora

A BR Distribuidora apresentou queda de 7% nas vendas totais no mês na comparação anual, para 2,840 milhões de m3. O recuo foi resultado sobretudo da piora nas vendas de diesel, queda de 6%, para 1,372 milhão de m3.

A BR apresentou ainda alta de 4,87% nas vendas de gasolina, para 721,1 mil m3. Já a venda de etanol da distribuidora recuou 1,8%, para 301,95 mil m3.

Ipiranga

A Ipiranga teve venda total no mês de 1,971 milhão de m3, queda de 0,33% na comparação com igual mês de 2018. O resultado foi puxado para baixo ante o recuo de 3,14% no diesel, para 1,008 milhão de m3.

O mês foi contrabalançado pelas vendas de gasolina, que avançaram 3,87%, para 605,1 mil m3. Já as vendas de etanol da empresa subiram 2,66%, para 324,6 mil m3.

Raízen

A Raízen mostrou vendas totais de 2,272 milhão de m3 em setembro, alta de 3,73% na comparação com igual mês de 2018. Sustentou o resultado a alta de 8,72% nas vendas de gasolina, para 629,3 mil m3. Além disso, na contramão das concorrentes, a Raízen apresentou alta de 3,58% nas vendas de diesel, para 1,078 milhão de m3.

A venda de etanol da empresa mostrou leve alta de 0,09%, para 364,09 mil m3.