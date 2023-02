O Tinder anunciou o lançamento de um “Modo Anônimo“, no qual assinantes dos pacotes Plus, Gold e Platinum poderão usar o aplicativo sem revelar ao público -nessa opção, o perfil aparece apenas para os usuários que receberem curtidas. O recurso está disponível desde esta terça-feira (7).

Esse recurso faz parte de um pacote de atualizações com objetivo de melhorar a segurança e a privacidade no aplicativo, segundo comunicado da empresa. O Tinder acrescentou a possibilidade de fazer denúncias diretamente em seu chat e diz que lançará, em breve, a opção de bloquear outros usuários antes de os perfis indicarem interesse mútuo -o chamado match.

+ Leia mais: Segredo em caverna revelado; pesquisadores do PR esconderam até da família

O modo de navegação anônima garante controle total ao usuário sobre quem vê sua conta, o que permite evitar ser encontrado por colegas de trabalho, amigos ou outras pessoas com quem tenha relações. “Os membros ainda podem deslizar para a direita e esquerda, mas apenas aqueles de quem gostaram irão os ver em suas recomendações.”

O custo de assinatura do aplicativo de relacionamento varia de R$ 15,90, para a versão Plus, a R$ 49,90, para a Platinum.

Disponível a todos os participantes, a opção de bloquear perfis ainda antes do match vai servir para evitar pessoas indesejadas. “É uma maneira fácil de evitar ver um chefe ou ex. Esse novo recurso vai além do bloqueio de contatos e do bloqueio após a criação de uma denúncia”.

O Tinder afirma ter desenvolvido mais de 15 inovações relativas à segurança. “O aplicativo se associou ativamente a ONGs parceiras [que atuam por equidade de gênero e causas LGBTQIA+], como No More, Rainn e Glaad, para aconselhar e orientar o trabalho no espaço de segurança e garantir que os melhores recursos e políticas da categoria sejam implementados”.

Para denunciar alguém diretamente no bate-papo agora, é necessário manter o toque na mensagem ofensiva por alguns instantes. “Ao simplificar esse fluxo, o Tinder espera que mais membros denunciem mau comportamento. Assim, o aplicativo pode tomar as medidas apropriadas contra contas que violem as regras da comunidade.”

+ Viu essa? Empresas do Paraná liquidam “frota dos chefes”; Tem carrão custando 40% a menos que a Fipe

A atualização desta terça-feira também incrementou os filtros de linguagem inapropriada. Desde 2021, o aplicativo de relacionamentos tem um algoritmo que detecta mensagens que podem causar danos e envia selos tanto ao emissor quanto ao remetente.

Quem envia recebe a pergunta “você tem certeza?”, para ter a possibilidade de repensar se o conteúdo é abusivo. Segundo o Tinder, esse recurso reduziu em 10% a circulação de mensagens ofensivas.

Aos receptores, o aplicativo questiona “isso te incomoda?”, para coletar uma possível denúncia. O alerta aumentou em 46% as queixas por mensagens com linguagem prejudicial, conforme o comunicado do aplicativo.

As atualizações do Tinder tentam responder a golpes, como o célebre caso da série Golpista do Tinder, e outras relações abusivas que podem ter início no aplicativo. Reportagem da BBC Brasil mostrou que 9 em cada 10 sequestros no estado de São Paulo têm início em aplicativos de relacionamento.

“Trabalhamos continuamente com parceiros especializados para expandir nossos recursos de segurança e conscientizar aqueles que entram no mundo de namoro online a formar relacionamentos saudáveis desde o início”, afirma o vice-presidente de integridade do produto do Tinder Rory Koll.