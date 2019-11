A curva mostra desinclinação na manhã desta sexta-feira, 29, com baixa mais acentuada nos juros mais longos, em sintonia com a desvalorização do dólar ante o real. As taxas mais curtas rondam a estabilidade, com viés de baixa, após o resultado da Pnad Contínua, divulgado pelo IBGE, ter vindo dentro do esperado. A liquidez ainda é bem reduzida.

Na quinta-feira, 28, as taxas recuaram com a moeda americana e a curva de juro aumentou a precificação para 69% de chance de corte de 50 pontos-base da Selic em dezembro, de 60% na quarta (27), e 31% de possibilidade de redução de 25 p.b (de 40%), segundo cálculos da Quantitas Asset.

Às 9h17, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,670%, de 4,689% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,860%, de 5,890%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 marcava 6,830%, de 6,870% no ajuste de quinta-feira.