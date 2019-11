Os juros futuros operam perto dos ajustes de terça-feira, 12, com os mais curtos com viés de alta, mostrando efeito limitado das vendas no varejo de setembro. O dado veio dentro do esperado, mas de qualquer modo mostra leve melhora do setor.

As vendas do comércio varejista subiram 0,7% em setembro ante agosto, em linha com a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. As vendas de agosto ante julho foram revisadas de 0,1% para 0,2%.

Às 9h15, O DI para janeiro de 2021 estava em 4,590%, de 4,569% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 estava em 5,72%, de 5,70%, enquanto o vencimento para janeiro de 2027 marcava 6,68%, de 6,69% no ajuste de ontem.