Startup de Curitiba conecta prestadores de serviços a donos de franquias

Quando o empresário Iuri Lenzi fundou a Zinz em janeiro de 2020, certamente não contava que uma pandemia se espalharia pelo planeta e acionaria o sinal de alerta nos negócios. Pois a empresa não só superou esse momento de turbulência global como chega aos quatro anos de vida em expansão. a startup se transformou em uma plataforma que facilita a vida de franqueados na execução de obras e reformas,

“Devemos fechar 2024 com mais de R$ 6 milhões em obras”, afirma o fundador e CEO da Zinz. Esse montante representa um terço (33,3%) a mais do que o registrado em 2023, da ordem de R$ 4,5 milhões, e mais de oito vezes o valor de 2022 (R$ 700 mil). “E lembrar que, no primeiro ano, ficamos sem faturar praticamente nada”, recorda ele.

Veio 2021, ainda com muitas dificuldades, até que em 2022 a decisão por direcionar a plataforma para o segmento de franquias deu novo impulso à Zinz. Hoje, a Zinz funciona como um marketplace que conecta franqueados a prestadores de serviço para a execução de obras e reformas de lojas de franquias.

O foco são obras de médio porte. “Intermediamos de ponta a ponta da obra, desde o orçamento até o pagamento final. Os pagamentos são efetuados ao prestador de serviço apenas após os serviços aprovados pelo próprio cliente”, explica Lenzi.

Nessa operação intermediada pela empresa, além dos lojistas franqueados, que são os clientes da plataforma, outros atores são as empresas franqueadoras e os prestadores de serviços de obras e reformas. As franqueadoras (ou “finders”) utilizam a plataforma como indicação aos franqueados, para que estes possam orçar e contratar as obras. Já os prestadores de serviço atuam cotando, na Zinz, orçamentos para atender aos pedidos dos franqueados.

“A franqueadora não paga nada à Zinz. A nossa empresa é remunerada por uma comissão de venda do prestador. O franqueado também não tem custo de utilização, já que somos remunerados por uma comissão de venda do prestador. Além disso, ela usa a Zinz como diferencial competitivo, além de utilizar também como gestão de obra de seus franqueados – assim eles sabem exatamente o status da obra, de maneira remota. Os prestadores de serviço têm seu perfil na plataforma e podem receber avaliações de clientes à medida que realizam obras”.

Como indicador da viabilidade e sustentabilidade do negócio, a Zinz trabalha com o cálculo de que o mercado de franquias conta com 4 mil marcas, sendo que em torno de 3,8 mil delas são de lojas físicas. Ou seja, estabelecimentos que precisam de obras e reformas para estarem adequados aos padrões arquitetônicos e de identidade visual estabelecidos pelas franqueadoras. “E a tendência é que o mercado de franquias continue se expandindo”, projeta o CEO.

Além disso, estima-se que em média, por ano, estas franquias abram cinco outras lojas, totalizando um mercado de 19 mil lojas novas por ano. “Algumas crescem, outras não, mas um cálculo conservador aponta para esse número”, pontua, reiterando que essas ampliações demandam, portanto, por novas obras.

Por isso, a empresa trabalha com uma meta ousada: chegar a 2030 alcançando a marca de 1 milhão de metros quadrados reformados a partir da intermediação da plataforma. Atualmente, esse número está em 10,5 mil metros quadrados.

Da esquerda para a direita, estão Iuri Lenzi, CEO; Gustavo Pahl, CTO; Alisson Brito, CRO da empresa

Passo a passo

O cliente entra no site da Zinz e solicita um orçamento, enviando o projeto arquitetônico da sua loja. A startup realiza um orçamento de referência para o cliente, informando quanto, em média, custará para realizar essa reforma. Com a aprovação do cliente, a Zinz solicita aos prestadores de serviço que façam o orçamento.

Na plataforma, as construtoras podem enviar sua cotação. O cliente (franqueado) terá acesso a um comparativo de cada proposta. O cliente escolhe a construtora ou empreiteira que deseja contratar. O cliente seleciona o meio de pagamento e deposita esse valor na plataforma, que repassa os valores para o prestador contratado – isso apenas quando o cliente aprova os serviços realizados pelo prestador.