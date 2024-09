Esquema de certificados falsos para diminuir pena de presos é desvendado no Paraná

O Ministério Público do Paraná, por meio dos Núcleos de Londrina e Francisco Beltrão do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), realizou nesta terça-feira (10) a Operação Xadrez. A ação é voltada para apurar a prática de ilícitos penais de organização criminosa e falsificação de documentos particulares, referentes a confecção de certificados falsos de realização de cursos para remição de pena de criminosos condenados.

Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão domiciliar e sete mandados de busca pessoal nas cidades de Cambé, Campo Largo, Curitiba, Londrina e Pontal do Paraná.

As investigações tiveram início em junho de 2021, no Gaeco de Francisco Beltrão, após o recebimento de informações pela 3ª Promotoria de Justiça daquela comarca, que atua na execução penal e constatou possíveis certificados falsos juntados em um processo judicial. A partir disso, restou demonstrado que se tratava de um grupo criminoso, sediado no Município de Cambé, que agia em todo o Estado do Paraná, fornecendo a presos certificados falsos de cursos nunca realizados, emitidos por supostas entidades religiosas e associações diversas, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Paraná (Senai), entre outros.

A partir de então, o Núcleo de Londrina do Gaeco passou a participar das investigações, que culminaram com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta semana. As ordens judiciais foram determinadas pelo Juízo da Vara Criminal de Cambé.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?