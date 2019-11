O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse nesta quarta-feira, 13, que o continente africano está aberto para fazer negócios. “Sempre dizemos que são todos mundo bem-vindos por aqui”, declarou durante o encerramento Cerimônia de encerramento do Fórum Empresarial do Brics.

Segundo Ramaphosa, a criação de uma área de livre-comércio na África é uma oportunidade de investimentos para países do Brics. Ele pediu que líderes destas nações emergentes se juntem para a melhoria da infraestrutura em países africanos.

Para demonstrar o potencial de consumo do continente, ele afirmou que a população da África deve chegar a 2,5 bilhões de habitantes até 2050.

Ele disse que seu país tem feito reformas para se tornar “mais empreendedor”, fazendo parcerias com a iniciativa privada. Disse ainda que tem revisto regras sobre concessão de vistos diplomáticos para acolher mais trabalhadores.

Segundo Ramaphosa, países-chave da economia enfrentam desaceleramento e têm se tornado mais “introvertidos” ao empresariado.

A programação da Cúpula vai até esta quinta-feira, 14. Participam ainda do evento o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da China, Xi Jinping, além do presidente Jair Bolsonaro.