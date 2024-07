Promessa de renda extra no WhatsApp? Evite cair em ciladas; veja como

Cresce na internet o número de relatos sobre a inclusão indesejada em grupos no WhatsApp. Os convites de surpresa, em geral, envolvem venda de produtos, divulgação de jogos online como “tigrinho” ou promoção eleitoral.

A Folha encontrou no Discord canais que orientam os usuários a criarem tais grupos e adicionar centenas de contatos listados em planilhas, em troca de pagamentos de R$ 20 a R$ 60 anunciados como “renda extra”. O esquema se apoia em lista de telefones vazadas na internet e pode atingir até 1.024 pessoas por vez.

Um dos grupos diz que o “mentor” fica com 50% do lucro, o que sugere que há ainda um contratante externo. A prática é chamada na internet de “método”.

Em resposta às reclamações de usuários, o WhatsApp passará, a partir desta terça-feira (09), a dar mais informações sobre os grupos, quando a inclusão partir de um estranho (ou uma pessoa cujo o telefone não esteja salvo).

Um balão avisará quem adicionou você, há quanto tempo o grupo foi criado e quem é o “dono”. Segundo a Meta (dona do WhatsApp), parte dos usuários já tem acesso à ferramenta, que estará disponível a todos “nas próximas semanas”.

O WhatsApp quer separar o joio do trigo. Essa ferramenta “ajudará os usuários a permanecerem seguros em mensagens de grupo”, diz o aplicativo em comunicado.

“A partir dessas informações, o usuário pode decidir se deseja permanecer ou sair do grupo e revisar algumas das ferramentas de segurança disponíveis para se manter seguro no WhatsApp”, diz a empresa em comunicado.

Segundo o WhatsApp, o recurso de segurança já é aplicado em conversas individuais. O usuário sempre recebe informações sobre a origem do telefone, quando o contato não está salvo.

O WhatsApp lembra que oferece outros recursos de segurança, como silenciar chamadas desconhecidas para evitar ligações de estranhos, conversas protegidas por senha, controle de privacidade no aplicativo e configurações de quem pode adicionar você a grupos.

