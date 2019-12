A Diretoria Executiva e Conselho de Administração da Petrobras aprovaram nesta sexta-feira, 20, os termos finais do acordo com a Sete Brasil. Em fato relevante, a estatal destaca que o acordo ainda está sujeito ao atendimento de condições precedentes.

Segundo a petroleira, no acordo foram mantidas a manutenção dos contratos de afretamento e de operação referentes a quatro sondas, com vigência de 10 anos e taxa diária de US$ 299 mil; o encerramento dos contratos celebrados em relação às demais 24 sondas; a saída da Petrobras e de suas controladas do quadro societário das empresas do Grupo Sete Brasil e do FIP Sondas, bem como o consequente distrato de contratos não compatíveis com os termos do acordo.

“Caberá à Magni Partners, vencedora do leilão no âmbito da Recuperação Judicial da Sete Brasil, em associação com a Etesco, o afretamento e a operação das quatro sondas remanescentes, ainda em fase de construção”, acrescenta a companhia.

A formalização do acordo, conclui a estatal, dependerá do atendimento das regras de governança da Sete Brasil e das demais empresas envolvidas.

A eficácia do acordo e dos demais contratos, por sua vez, dependerá do atendimento de condições, que devem ser atendidas até 30 de junho de 2020.