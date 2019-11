O ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, conta com a soma de R$ 35 bilhões para formar um novo fundo de infraestrutura, com a junção dos já existentes. A ideia é usar esse dinheiro no fomento a segmentos como os de aviação e naval.

“Eu não deixaria de assistir nenhuma das áreas e teria, na verdade, estoque, fôlego financeiro para fazer muito mais com o que a gente tem hoje”, afirmou, em palestra promovida pela Câmara Espanhola de Comércio no Brasil. Segundo o ministro, apenas no fundo de aviação há cerca de R$ 24 bilhões.

Freitas afirmou ainda que a ideia conta com o apoio do Ministério da Economia.