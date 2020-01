Os juros futuros abriram em alta nesta terça-feira, 21, e renovavam máximas, em meio ao avanço do dólar ante o real em dia de aversão a risco no exterior por causa de um surto de coronavírus na China. Por volta das 9h, a moeda americana bateu a cotação máxima de R$ 4,2071 (+0,44%) no mercado à vista.

Na segunda-feira, 20, os juros futuros fecharam ao redor da estabilidade e a curva de juro a termo precificava 63% de chance de corte de 25 pontos-base da Selic e 37% de probabilidade de manutenção da taxa em 4,50% em fevereiro, segundo cálculos da Quantitas Asset.

Às 9h08 desta terça, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 4,44%, na máxima, de 4,42% no ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2023 exibia 5,70%, na máxima, de 5,66%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 6,43%, na máxima, de 6,39% no ajuste anterior.