Instituto transforma sucata e resíduo em capacitação profissional e renda

Dois mil jovens capacitados e 6.675 toneladas de lixo e sucatas recicladas. Esse é o saldo de um projeto que tem por objetivo transformar resíduos em capacitação profissional e geração de emprego e renda. A iniciativa é do Instituto Barigüi, que vem impactando positivamente as vidas de milhares de famílias do Paraná e Santa Catarina.

Criado em novembro de 2007, com o objetivo de realizar todo o investimento social do Grupo Barigüi junto às comunidades do entorno de suas 70 concessionárias, o Instituto já transformou a vida de 2 mil jovens e adultos, capacitando-os com cursos profissionalizantes e ingresso no mercado de trabalho.

“A receita obtida pela gestão ambiental rigorosa dos resíduos gerados pela rede de concessionárias do Grupo Barigüi é integralmente investida na formação profissional gratuita de jovens em cursos relacionados às atividades do nosso setor, tanto para a área Administrativa quanto para as oficinas. Assim, conseguimos empregar parte dos alunos que formamos e disponibilizar ao mercado de concessionárias do Paraná e Santa Catarina mão-de-obra qualificada para a prestação de serviços”, explica Claudia Bordin, presidente do Instituto Barigüi.

Desde 2010, quando a gestão ambiental do Grupo Barigüi foi integralmente implementada, o Instituto já reciclou 274 toneladas de plásticos, 713 toneladas de papelão, 592 toneladas de papel, 388 toneladas ou 64.649 unidades de pneus, 22.983 unidades de baterias automotivas e 2,8 milhões de litros de óleo.

Somando tudo, foram 6.675 toneladas de resíduos reciclados, o que equivale ao peso de quase 6 mil carros populares. São parceiros do Instituto Barigüi na reciclagem dos seus resíduos a Piazzetta Aparas de Papel e a Coradin Reciclagem.

Toda a renda da reciclagem desses resíduos é investida em quatro projetos de formação profissional: Ação e Inclusão, Rumo Certo, Nossos Talentos e Segunda Chance. Juntos, esses projetos já atenderam quase dois mil jovens e adultos.

O projeto Ação e Inclusão oferece curso de Noções de Administração, com ênfase em concessionárias de veículos, para pessoas com deficiência (PCDs). Com metodologia desenvolvida pelo próprio Instituto Barigüi, os alunos aprendem técnicas de vendas, comunicação e oratória, rotinas administrativas, atendimento ao cliente, noções de RH e informática.

Esse curso tem 900 horas de carga horária e é ministrado nas duas sedes do Instituto, em Curitiba (Rua Nicola Pellanda, 2.140 – Umbará) e em Blumenau (Rua Buenos Aires, Lote 1, Conj. 1, Bairro Ponta Aguda)

Em parceria com o Senai Boqueirão, em Curitiba (PR), o Projeto Rumo Certo oferece gratuitamente cursos nas áreas administrativas, como Assistente de Faturamento, Assistente Financeiro e Informática e também curso de Logística, para jovens com idade entre 17 e 25 anos, todos esses cursos com carga horária mínima de 166 horas.

Esse público também tem a oportunidade de participar do projeto Nossos Talentos, que oferece curso de Mecânica de Manutenção de Automóveis, com carga horária de 366 horas. No período de 2010 até agosto de 2023, o Instituto Barigüi já formou 1.799 alunos.

Os interessados nesses projetos e cursos podem se cadastrar pelo e-mail: cursos@institutobarigui.org.br ou pelo Instagram: @institutobarigui.

Além da reciclagem de pneus, baterias, óleo, plásticos, papel, papelão e resíduos contaminados, o Instituto Barigüi também recicla 100% dos uniformes usados por seus colaboradores nas 70 concessionárias do Grupo Barigüi no Paraná e Santa Catarina. O projeto Atelier do Bem contrata costureiras das comunidades locais para transformar os uniformes em desuso em sacolas, bolsas, lixeira para carro, peças de vestuário reutilizáveis e mantas.

Mais de uma tonelada de uniformes em desuso já foram transformados em manta e doados a centro de acolhimento ao imigrante por meio do projeto retalhar, desenvolvido pelo Instituto em parceria com a Toyota do Brasil.

“As empresas não podem permanecer à margem dos problemas sociais e ambientais vividos pela sociedade. Por isso, criamos o Instituto e nos orgulhamos do trabalho que vem sendo realizado nos últimos 15 anos”, destaca Félix Bordin, fundador do Instituto Barigüi e presidente emérito do Grupo Barigüi. Em 2018, o Instituto conquistou dois importantes prêmios: um mundial, o Salute Dealers, concedido pela Ford Motors, e um local, o Viva Inclusão, concedido pela Prefeitura Municipal de Curitiba.

