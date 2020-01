O índice de preços da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) encerrou o ano de 2019 em leve queda de 1,16%, com maior oferta de produtos. O setor de legumes registrou reduções expressivas nos preços ao longo do ano, enquanto Verduras e Diversos (batata, cebola, alho, coco verde, ovos) fecharam o ano com elevação das cotações.

Conforme boletim da Ceagesp, neste primeiro trimestre, período de maior incidência de chuvas do ano e com altas temperaturas, o clima pode provocar condições muito prejudiciais para a produção agrícola, principalmente as culturas mais sensíveis, como verduras e legumes.

“Estes produtos devem apresentar problemas de qualidade e menor volume ofertado no início do ano”, estima a companhia. No entanto, “a maioria das frutas poderá registrar boa oferta e preços reduzidos em relação ao ano passado”, informa.

Em 2019, as principais altas em frutas ocorreram com: maracujá doce (102,0%), abacate margarida (98,8%), banana nanica (52,4%), goiaba branca (40,6%) e caju (39,8%). Legumes: inhame (63,6%), pimentão vermelho (47,4%), quiabo (45,4%) e cará (35,7%). Verduras: hortelã (6,8%), alho poró (5,6%), escarola (5,1%) e milho verde (4,6%). Diversos: alho argentino (61,5%), alho nacional (37,7%), ovos brancos (27,8%) e alho chinês (24,2%). Pescados: lula congelada (42,4%), polvo (35,0%), tilápia (31,3%) e espada (13,7%).

As principais quedas de preço no ano passado foram observadas em Frutas: mamão havaí (-50,8%), laranja lima (-29,3%), melão amarelo (-26,6%) e manga tommy atkins (-23,8%). Legumes: beterraba (-49,7%), cenoura (-48,4%), chuchu (-42,6%), berinjela (-40,2%) e pepino (-36,6%). Verduras: coentro (-57,1%), repolho (-37,2%), acelga (-34,6%), cebolinha (-32,3%) e couve (-30,1%). Diversos: cebola (-34,0%), batata lavada (-22,3%) e milho de pipoca estrangeiro (-9,9%). Pescados: sardinha fresca (-25,0%), sardinha congelada (-22,7%), namorado (-16,3%) e atum (-13,3%).