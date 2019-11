O Índice Bovespa iniciou o pregão desta quarta-feira, 13, em baixa, sintonizado com o desempenho negativo das bolsas na Europa e Estados Unidos. O sinal no exterior é negativo ainda por conta do clima de incertezas sobre o desfecho das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. As dúvidas quanto ao impacto econômico de uma guerra comercial prolongada mantêm as commodities em queda, desfavorecendo ações de empresas ligadas a matérias-primas.

Principal expectativa da manhã, o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA subiu 0,4% em outubro ante setembro, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio acima da mediana da previsão de uma pesquisa de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,3%. O núcleo do indicador, que exclui alimentos e energia, avançou 0,2% na comparação mensal de outubro, ficando em linha com a projeção do mercado.

Às 10h47, o Ibovespa marcava 106.522,17 pontos, em baixa de 0,21%.

O sinal negativo é garantido pela queda das ações do setor financeiro e da Vale. Já os papéis da Petrobras oscilavam próximas da estabilidade, aparentemente sem tendência definida por enquanto. As bolsas de Nova York iniciam os pregões às 11h30 (de Brasília).

Em tempo: o Itaú Unibanco anunciou ao mercado de dívida externa uma captação de mais de US$ 500 milhões em bonds de 10 anos, disseram fontes.

Os bonds têm opção de compra em cinco anos, o que necessitará de aprovação do Banco Central. Os novos bonds são subordinados e valem para composição do capital nível II de Basileia.