A Gol anunciou nesta sexta-feira, 29, uma nova unidade de negócios, especializada em manutenção, reparos, revisões de aeronaves e componentes: a Gol Aerotech. A previsão da companhia aérea é de faturamento de R$ 140 milhões para o primeiro ano de operação (2020) da nova unidade.

Com a Aerotech, o Centro de Manutenção de Aeronaves (CMA), localizado em Confins, Minas Gerais, passa a oferecer seus serviços para outras empresas. Inaugurado em 2006, informa, o CMA tem mais de 145 mil metros quadrados de extensão e conta com três hangares, sendo dois para manutenção e um dedicado à pintura, além de seis oficinas, capazes de realizar reparos e revisão de rodas, freios e estruturas metálicas, além de inspeção de motores e outros. Capital Group e Dubai Aerospace já constam da carteira de clientes.

“Antes de oferecer e negociar os serviços para outras empresas, nos preparamos com as diversas manutenções realizadas nas próprias aeronaves da GOL, amadurecemos e aprimoramos vários processos e todos os quesitos necessários para que a GOL Aerotech atenda com excelência os seus Clientes”, destaca em nota, Celso Ferrer, vice-presidente de Operações da Gol.

Segundo a companhia, a Gol Aerotech está habilitada para realizar serviços de manutenção para empresas e companhias aéreas que possuam aeronaves da família Boeing 737 Next Generation, 737 Classic, 737 MAX e Boeing 767. A unidade é certificada pelos órgãos reguladores nacionais e internacionais Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Administração Federal de Aviação (FAA) e Agência Europeia para a Segurança da Aviação (Easa).

Com capacidade para atender, em média, 80 aeronaves por ano, a Gol Aerotech tem cerca de 760 colaboradores, entre engenheiros e técnicos, que serão responsáveis por toda a manutenção. “Estima-se que cerca de 500 aviões da família Boeing 737 circulem por toda a América Latina atualmente, e esse total só deve aumentar nos próximos anos”, afirma a empresa.

Desde o início, o CMA já realizou mais de 81 mil reparos em rodas e 13 mil freios; fez 156 pinturas de aeronaves; reformou 12 mil assentos e cerca de 6 mil janelas foram polidas manualmente.