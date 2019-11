O fluxo de veículos nas estradas com pedágio subiu 1,4% em outubro ante setembro, com ajuste sazonal, segundo o indicador apurado pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) juntamente com a Tendências Consultoria Integrada. O resultado foi composto pelo crescimento tanto do movimento de veículos leves (1,0%) quanto de pesados (1,4%).

Contra outubro de 2018, houve crescimento de 6,3%, com aumento de 6,5% no fluxo de veículos leves e de 5,8% dos pesados. No acumulado do ano, o avanço é de 4% (3,8% de leves e 4,5% de pesados) e, em 12 meses, de 3,5% (3,4% de leves e 3,9% de pesados).

“Os indicadores de fluxo de pedágio seguem apresentando sinais disseminados de crescimento. Pontualmente em outubro, vale destacar que o feriado do dia 12 também contribuiu para aumentar o fluxo de veículos nas estradas concessionadas, especialmente de leves”, explica Thiago Xavier, analista da Tendências Consultoria.

Segundo o economista, essa dinâmica do indicador converge com outros sinais econômicos que apontam que a atividade, após um fraco início do ano, tem sustentado maior ritmo de desempenho.

Em relação aos custos, na próxima divulgação, Xavier destaca que a queda do diesel, promovida pela Petrobras nas refinarias, deve favorecer especialmente os veículos pesados.