ExpoApras 2023 movimentou R$ 620 milhões em negócios em Curitiba

A ExpoApras 2023 encerrou na última quinta-feira (20) com êxito. As expectativas para a edição que marcou os 40 anos do evento foram superadas e os números começam a demonstrar o sucesso da maior feira do setor supermercadista do país.

De acordo com a Apras, o volume de negócios fechados foi estimado em R$ 620 milhões. A marca, ainda em levantamento preliminar, já superou os R$ 600 milhões da edição anterior.

O público presente no Expotrade Pinhais também foi considerado um fator positivo, com as palestras e painéis sempre com lotação máxima e os corredores da feira muito movimentados. Segundo informações compartilhadas pela Apras, mais de 21 mil pessoas visitaram os estandes dos mais de 300 expositores.

Mais do que estatísticas, o evento proporcionou experiências. Confira em nosso conteúdo um balanço final da ExpoApras 2023.

Negócios, relacionamento e tendências

Além do grande volume de negócios fechados, a ExpoApras é um canal de relacionamento entre o varejo e fornecedores. O espaço também é um meio de compartilhar conhecimento, por meio de grandes nomes do mercado supermercadista nacional e de especialistas em temas ligados ao varejo alimentar. Durante os três dias, foram mais de 20 atrações entre palestras, painéis e fóruns.

A relevância do evento se mostrou também pelas comitivas enviadas por muitos supermercadistas. A rede Ítalo Supermercados, gestora das bandeiras Ítalo e Superdia Atacado, levou à ExpoApras toda a equipe comercial, marketing e gestão do grupo.

“Há muita oportunidade de negócios e tem as novidades que são lançadas aqui na feira. Então, a gente vem justamente para buscar essas oportunidades e conhecer novos fornecedores”, diz Luciane Grigolo Adam, gerente de Marketing da rede Ítalo. Segundo Luciane, essa comunhão entre os diferentes setores em eventos similares tem sido uma crescente nas redes varejistas. “Para nós é bem importante”, frisa.

Através das palestras e das novidades apresentadas, Luciane observou como uma das principais tendências a questão da saudabilidade. Segundo a gestora, esse é um movimento já existente no varejo alimentar e que deve se fortalecer nos próximos anos.

“A saudabilidade está bem em alta. Inclusive, nós do departamento de marketing já criamos uma semana só de produtos destinados a esse segmento, porque é uma tendência que cresce bastante no mercado como um todo. A indústria se especializou bem, então você tem mais sabor e variedade de produtos.”

Expectativa superada

Entre as milhares de pessoas que passaram pelo evento, existem muitos que marcam presença na ExpoApras há anos. Mas também há espaço para os visitantes de primeira viagem.

É o caso de Paulo Sampaio, diretor executivo da MJV Technology & Innovation, empresa voltada a criar soluções de inovação, de transformação digital e cultural, e de aplicação dos pilares ESG. De acordo com Sampaio, o evento superou suas expectativas.

“É um evento muito bem organizado. As empresas que estão compondo os estandes são top de linha, realmente agregam ao setor. Vejo que é um grande ambiente para fazer negócios. Andando pelos estandes e conversando com as pessoas, percebi que é muito mais do que eu imaginava. Conseguimos trocar experiências e informações. É um ambiente bem rico e que traz muitas oportunidades tanto para quem está visitando quanto para quem está expondo.”

Na visão de Sampaio, a ExpoApras é um reflexo do mercado varejista paranaense. “O varejo no Paraná é um mercado muito rico, movimenta bastante a economia local. O Paraná tem recebido muitos incentivos e é um estado que dá oportunidades e incentiva os negócios”, analisa.

Balanço positivo

Em meio aos mais de 300 expositores entre fornecedores, indústrias e empresas de setores diversos, o GRPCOM (Grupo Paranaense de Comunicação) esteve presente com um estande exclusivo. No espaço, o público conferiu aulas-show que valorizam a culinária paranaense e, ainda, puderam conhecer as melhores soluções de comunicação do grupo.

Na avaliação do CEO da RPC, Eduardo Boschetti, o resultado da 40ª Feira e Convenção Paranaense de Supermercados não poderia ter sido melhor.

“A ExpoApras foi espetacular, por tudo que a gente viu e ouviu dos clientes, parceiros e do time da Apras. É uma felicidade enorme e acredito que o objetivo foi atingido. Muito conteúdo compartilhado, muito relacionamento e, principalmente, muitos negócios fechados. Estamos muito felizes pela oportunidade de fazer parte desse evento e, em alguma medida, ter contribuído para o seu sucesso. E, com certeza, superou todas as expectativas. Houve um crescimento significativo em relação ao ano passado, que já tinha sido um sucesso, e a gente fica muito feliz.”

Durante a feira, o De Olho no Mercado realizou uma extensa cobertura, com entrevistas exclusivas, inserções no break da RPC e conteúdos que mostraram o que de melhor aconteceu nos três dias de evento.