Gigante das batatinhas fritas tem o Paraná como prioridade em 2023

A Bem Brasil, marca do mercado de batatas pré-fritas congeladas, mira o Paraná e os outros estados da região Sul como estratégicos para o crescimento no volume de vendas em 2023. De acordo com pesquisa Nielsen IQ, de 2021 para 2022, a Bem Brasil quase dobrou o share na região Sul e, ao final do ano passado, atingiu 45% de share de volume na região.

A empresa também se apoia no fato de que. em 2022, o segmento alimentar varejista do Paraná representou 11% no volume de consumo de batatas congeladas no Brasil, com o crescimento de 4% em relação a 2021.

“Estamos em um momento estratégico para a Bem Brasil com o lançamento da linha de especialidades e a região Sul tem grande importância para o nosso negócio”, avalia o diretor comercial da Bem Brasil, João Ricardo Coleone.

Recentemente, a empresa diversificou ainda mais o mix de produtos, ampliando opções para diferentes momentos de consumo, tanto para o food service quanto para o varejo. A Bem Brasil lançou formatos inéditos no mercado brasileiro como hash brown, hash brown tradicional, hash brown mini e dadinhos de batata com queijo.



