A paranaense Vaapty, empresa de franchising no segmento de intermediação de venda de veículos, segue o ritmo de expansão e chega à 100ª loja no Brasil. A unidade será aberta em agosto no bairro Itaim Paulista, em São Paulo.

Fundada pelo empresário Ycaro Martins, a empresa já movimentou mais de R$ 1 bilhão em vendas de veículos, e se destaca pela inovação ao oferecer soluções simplificadas e ágeis para a venda de automóveis.

“Nosso modelo de negócio conecta compradores e vendedores com rapidez através da tecnologia, completando transações em apenas 40 minutos. Isso permite que nossos franqueados operem de forma saudável e rentável, sem a necessidade de estoque ou capital próprio, já que trabalham com o dinheiro do mercado. Tenho imenso orgulho de ver a Vaapty se consolidar como uma potência no setor, já são mais de 200 operações comercializadas. Nossa meta é movimentar mais de 1.2 bilhão em vendas de veículos este ano”, afirma Ycaro Martins.

A empresa já está presente em praticamente todas as regiões do Brasil e tem planos de expansão promissores. “Nosso objetivo é marcar presença em cidades com mais de 80 mil habitantes. Estamos comprometidos com a capacitação, liderança e gestão para garantir que nossos investidores compartilhem do mesmo desejo de crescimento que nós”, conclui Ycaro.



