Empresa de Curitiba quer distribuir “água patrocinada” de graça

A Let’s Water, uma iniciativa curitibana que apresenta uma solução de mídia que conecta marcas e consumidores com distribuição gratuita de água, está chegando ao mercado. O investimento até o momento foi de aproximadamente R$ 500 mil e a expectativa é que valor aumente com a maturidade do projeto.

O objetivo da marca é combinar sustentabilidade, responsabilidade social e inovação. Com a Let’s Water, um projeto de distribuição gratuita de água foi criado, não apenas como parte de sua missão ambiental, mas para melhorar a saúde e o bem-estar daqueles que mais precisam. Reconhecendo a importância de auxiliar organizações assistenciais, 4% da receita da empresa obtida com anúncios serão destinadas para apoiar essas instituições.

“Importante dizer que é a parceria com empresas conscientes que buscam anunciar em nosso produto que gera essa corrente do bem e chega às pessoas carentes. São os anunciantes conscientes que entendem que esse investimento publicitário vai gerar um impacto social e atingir também quem precisa”, aponta o CEO da Let’s Water, Eron Luiz Lima.

A Let’s Water é parceira da Adra Brasil, uma organização privada, sem fins lucrativos, certificada como OSCIP, que se dedica a promover o desenvolvimento e prestar auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade. A Adra Brasil atua em diversos pilares, incluindo a resposta a emergências, a recuperação pós-crise e o fornecimento de água, saneamento e higiene. Através dessa parceria, a Let’s Water contribui para a missão da Adra Brasil de fazer a diferença na vida das pessoas necessitadas.

Conscientes da disseminação generalizada de resíduos plásticos e garrafas descartáveis pelo mundo, a empresa abraçou a ideia de embalar água de uma nascente natural em Pedra Bela e Pinhalzinho, São Paulo. Contando com o apoio da Tetra Pak, líder global em embalagens sustentáveis, o objetivo é criar uma solução benéfica para o meio ambiente, para a saúde de todos e, acima de tudo, acessível a todos.

“Quando usamos embalagens recicláveis, estamos protegendo nossos recursos naturais e reduzindo o impacto ambiental. Nossa embalagem tem durabilidade de reuso de até seis meses”, destaca Eron. Embalagens recicláveis economizam energia, reduzem emissões de gases de efeito estufa e promovem a economia circular.

“A Let’s Water não é apenas uma caixa de água, mas sim um novo meio para as marcas transmitirem mensagens e conceitos significativos. Cada embalagem é um veículo publicitário sustentável, feito com materiais recicláveis, renováveis e reutilizáveis. Não se trata apenas de publicidade, mas de um compromisso com o planeta. Por isso buscamos marcas com o mesmo DNA e missão para juntos criarmos uma história no mundo da publicidade”, explica o CEO.

