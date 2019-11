O dólar tem abertura volátil. Passou a rondar a estabilidade, após iniciar o dia em queda e ter registrado alta depois. Os investidores estão atentos à movimentação de Lula e o andamento das reformas no Congresso, além da cautela no exterior com o impasse nas negociações de um acordo EUA-China e a piora no cenário para emergentes, com crise política na Bolívia e aumento das tensões em Hong Kong.

Nos primeiros negócios, houve uma leve realização de ganhos recentes, após a moeda americana ter acumulado ganhos de 4,32% nas últimas três sessões, reagindo à frustração com o leilão da cessão onerosa, à decisão do STF que derrubou a prisão após condenação em segunda instância e a soltura do ex-presidente Lula, no fim da tarde da última sexta-feira.

Às 9h50, o dólar à vista operava com viés de baixa de 0,11%, a R$ 4,1619, após registrar mínima em R$ 4,1574 (-0,22%) e máxima em R$ 4,1714 (+0,12%).

Durante a sessão, o investidor deve ficar atento no Senado, onde há pressão de parlamentares governistas para votar a PEC 410, que traria à Constituição a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Há ameaça de parlamentares de obstruir qualquer votação no Congresso até que ocorra a análise dessa proposta.

Na pesquisa Focus, mais cedo, os economistas do mercado financeiro alteraram a mediana para o IPCA este ano, de alta de 3,29% para 3,31%. A projeção para o índice em 2020 permaneceu em 3,60%. A expectativa de crescimento da economia em 2019 seguiu em 0,92% e, para 2020, foi elevada de 2,00% para 2,08%. Para a Selic, as projeções se mantiveram para este ano em 4,50% ao ano e, para fim de 2020, permaneceu em 4,50% ao ano. Também para o câmbio foram mantidas as estimativas em 2019, em R$ 4,00, igual a um mês atrás, e para o próximo ano, também permaneceu em R$ 4,00, ante R$ 3,95 de quatro pesquisas atrás.