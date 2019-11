A Demanda por Crédito do Consumidor avançou 3,8% em outubro ante setembro, descontadas as influências sazonais, segundo pesquisa da Boa Vista. É a terceira alta marginal consecutiva para o indicador em 2019. Na comparação com igual mês de 2018, o indicador registrou alta de 5,8%. Com isso, nos 12 meses encerrados em outubro, o crescimento acumulado é de 4,0%.

A demanda por crédito Financeiro puxou o avanço do indicador em outubro, com alta de 4,6%. O segmento não financeiro, por outro lado, cresceu 3,3% na mesma base de comparação.

Segundo a Boa Vista, a trajetória da Demanda por Crédito do Consumidor nos últimos 12 meses ainda mostra estabilidade, refletindo o fraco crescimento da economia e a fragilidade do mercado de trabalho, com índices elevados de desocupação e subutilização de mão de obra.

“A frustração com a recuperação da economia e o aumento do endividamento e do comprometimento de renda parecem levar a um comportamento ainda cauteloso dos consumidores”, avalia a empresa em nota. O indicador de Demanda do Consumidor por Crédito é elaborado a partir da quantidade de consultas de CPF à base de dados da Boa Vista por empresas.