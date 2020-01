A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) fechou um acordo no valor de R$ 450 mil para encerrar um processo sancionador movido contra três ex-executivos da processadora de cana-de-açúcar Biosev: Enrico Biancheri (ex-diretor e hoje membro do conselho de administração), Paulo Prignolato (ex-diretor de RI) e Rui Chammas (ex-diretor presidente).

Os três foram acusados pela Superintendência de Relações com Empresas na qualidade de membros da Comissão de Riscos da Biosev por não tomarem as providências devidas para evitar os prejuízos sofridos pela companhia em função de operações realizadas com a Louis Dreyfus Company Brasil S/A (LDC), do mesmo grupo.

A LDC teria tido ganhos indevidos com operações com opções sobre taxa de câmbio de reais por dólar comercial no período de 3 de setembro de 2015 a 29 de janeiro de 2016, em detrimento da Biosev. As ordens foram emitidas por Fernando Waldman Villa, acusado em outro processo, assim como a companhia.

Após analisar o caso, o Comitê de Termo de Compromisso (CTC) sugeriu a aceitação da proposta.

O colegiado da CVM seguiu a recomendação e deu o sinal verde para o acordo.

Cada um dos envolvidos vai arcar com R$ 150 mil.