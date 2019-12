A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) protocolou prospecto preliminar junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A oferta será primária e secundária, tendo como acionistas vendedores o governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza. A oferta envolverá Units, que reunirão ações ordinárias e preferenciais.

“Acreditamos ser uma das empresas do setor público de saneamento com um dos maiores potenciais de crescimento nos próximos anos, principalmente com relação aos nossos serviços de esgotamento sanitário”, segundo o prospecto da oferta.

A companhia é detida pelo governo do Ceará, com 88,4% da companhia e pela prefeitura de Fortaleza, com 11,4%. Os coordenadores da oferta são o Bradesco BBI e a XP Investimentos.

O prospecto ainda não informa o destino dos recursos da captação primária.