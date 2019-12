O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta sexta-feira, 20, que, se sair um texto “redondo” da comissão mista da reforma tributária, a proposta deve ser aprovada ainda no primeiro semestre de 2020, tanto na Câmara como no Senado. Assim como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Alcolumbre frisou que aumento de carga tributária não passará no Congresso.

“O foco vai ser simplificação, sem aumento da carga tributária”, disse ele. “Não adianta criar caminho para um novo imposto. É improvável o Senado votar alguma coisa que signifique aumento de carga tributária para os brasileiros”, disse Alcolumbre, destacando que esse é o sentimento das duas Casas.

O presidente do Senado ainda comentou que a comissão criada tem um prazo de 90 dias para tratar da proposta, e que o presidente e os relatores irão se reunir mesmo em janeiro, durante o recesso, para discutir sobre o texto.