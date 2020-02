O Carrefour anunciou nesta segunda-feira, 17, uma parceria com a Ultragaz para venda de Vale Gás. Segundo a varejista, 32 hipermercados e supermercados Carrefour, localizados na Grande São Paulo, passam a oferecer Vale Gás. Segundo a varejista, a parceria faz parte da estratégia de diversificação das operações do Carrefour.

Em nota, o Carrefour explica que o consumidor poderá ir diretamente no caixa de uma das lojas participantes da rede adquirir o Vale Gás (botijão de 13 kg) e quando precisar, pode solicitar a entrega via telefone ou Whatsapp. Em seguida, a Ultragaz realiza a entrega no endereço do cliente.

“A parceria com a Ultragaz nos permite oferecer aos consumidores um serviço complementar às suas compras de alimentos, sem a necessidade de se deslocar a outro estabelecimento”, destaca na nota o diretor de Serviços e Parcerias Comerciais do Carrefour, Alexandre D. Gyurkovits.

Recentemente, o Carrefour firmou parceria com a Vult para comercializar a linha completa de maquiagem, acessórios e esmaltes da marca nas lojas da rede. Em 2019, anunciou parceria com o Hirota Food, no segmento de food service, e com a rede regional de supermercados Super Nosso, de Minas Gerais, além das parcerias já firmadas com o Magazine Luiza, Rappi e Jadlog.

Também em nota, o gerente de Experiência do Cliente da Ultragaz, Diego Lomeu da Silva, afirma que a parceria reforça a estratégia de atendimento e venda multicanal. Segundo ele, com o Carrefour, a Ultragaz estará disponível para atender mais 3 milhões de clientes por mês, por meio de venda no caixa, dessas 32 lojas.

A Companhia Ultragaz é a primeira empresa de GLP Brasil, chegando a mais de 11 milhões de domicílios, em todos os Estados do País, e conta com aproximadamente de 6 mil revendedores para atender os clientes Carrefour.