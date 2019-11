O site de reclamações Reclame Aqui apresenta as lojas virtuais com maior número de registros durante a Black Friday. A Kabum lidera a lista, com 141 reclamações. Na sequência aparecem Americanas (134 reclamações), Casas Bahia (109 reclamações) e Magazine Luiza (107 reclamações).

O ranking leva em consideração reclamações registradas entre as 11 horas de quarta-feira, 27, e as 11 horas desta sexta-feira, 29.

Completam a lista a Saraiva (107 reclamações), Adidas (92 reclamações), Netshoes (87 reclamações), Zee Dog (83 reclamações), Carrefour (78 reclamações) e Méliuz (72 reclamações).

O Reclame Aqui também lista os principais problemas relatados pelos usuários durante a Black Friday, como propaganda enganosa, problemas na finalização da compra e divergência de valores.

Até o fechamento deste texto, a reportagem não havia obtido o posicionamento das empresas citadas.