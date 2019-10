O Banco Central divulgou nesta quinta-feira, 26, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em dois cenários híbridos – que combinam hipóteses dos cenários de referência e de mercado.

No primeiro cenário híbrido – que considera a taxa de câmbio constante em R$ 4,05 e a evolução da Selic (a taxa básica de juros) conforme as projeções do boletim Focus -, a projeção de inflação para 2019 está em 3,4%.

No caso de 2020, está em 3,8%. Este é o mesmo porcentual publicado no comunicado e na ata do último encontro do Copom.

No RTI anterior, de junho, as projeções para 2019 e 2020 estavam em 3,6% e 3,9%, respectivamente. Para 2021, a projeção neste cenário híbrido foi de 3,8% para 3,7%. No caso de 2022, a projeção divulgada nesta quinta, pela primeira vez, é de 3,7%

No segundo cenário híbrido – que considera a taxa de câmbio do Focus e a Selic estável em 6,00% -, a projeção de inflação para 2019 passou de 3,6% para 3,3%.

Para 2020, foi de 3,7% para 3,4% e, para 2021, passou de 4,0% para 3,6%. No caso de 2022, a projeção divulgada nesta quinta, pela primeira vez, é de 4,0%.