O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira, 27, que a autoridade monetária conta com cerca de R$ 450 bilhões em compulsórios, mas que é possível “sobreviver com muito menos”, a partir de um trabalho da instituição de mapeamento e precificação do crédito privado no Brasil.

“Queremos mapear todo o crédito privado, precificar, e, se tiver algum evento de emergência de liquidez de algum banco, o BC poderá pegar a carteira de crédito e terá a precificação. Isso significa que, dos R$ 450 bilhões que temos hoje em compulsórios, podemos sobreviver com muito menos, é dinheiro que se coloca na economia para acelerar o crédito”, afirmou Campos Neto, na edição de 2019 da Scale-up Summit, promovido por Endeavor, Santander e EY.

Segundo o presidente do BC, esse tipo de trabalho está em linha com a intenção do governo de colocar dinheiro na economia sem gerar problemas fiscais. “É menos governo e mais empreendedores, são menos atravessadores e mais empreendedores. Nosso mantra é se reinventar com dinheiro privado, não com dinheiro público”, disse.