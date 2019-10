A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 444,223 milhões na segunda semana de outubro. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,244 bilhões e importações de US$ 3,799 bilhões.

Em outubro, o superávit acumulado é de US$ 770,425 milhões. Já no total do ano, o superávit é de US$ 34,388 bilhões.

No mês, houve queda de 15,7% na média diária das exportações na comparação com o mesmo mês do último ano, passando de US$ 995,343 milhões para US$ 839,094 milhões. No período, houve recuo nos envios para o exterior em Produtos Manufaturados (-18,27%), Produtos Básicos (-13,62%) e Produtos Semimanufaturados (-13,4%).

Já as importações registraram alta de 2,92% na média diária em igual comparação. Saíram de US$ 732,089 milhões para US$ 753,491 milhões. As maiores altas no período foram de Produtos diversos de indústrias químicas (43,67%), Aeronaves e peças (42,1%) e Siderúrgicos (28,21%). As maiores quedas foram de Algodão (-51,85%), Leite e derivados (-38,86%) e Cobre e suas obras (-36,2%).