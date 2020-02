A atividade econômica da região Norte avançou 0,6% no trimestre encerrado em novembro deste ano, ante o trimestre finalizado em agosto, quando havia registrado alta de 1,4%, pela série dessazonalizada. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta terça-feira, 18.

De acordo com o BC, o resultado do Norte “foi influenciado, principalmente, pela expansão do volume do comércio e do setor de serviços, que compensaram o desempenho mais fraco no setor industrial, impactado, sobretudo, pela indústria extrativa paraense, que vem anotando recuos ao longo do ano”.

Segundo o BC, “a atividade econômica no Norte apresenta cenário de recuperação mais intenso que o nacional, refletindo, na margem, a evolução positiva em quase todos os setores da economia, não obstante o fraco desempenho da indústria extrativa paraense”.

A autarquia ponderou ainda que “a pressão inflacionária registrada no final de 2019, decorrente em maior parte pelos alimentos no domicílio, deve acomodar nos próximos meses”.

“Para os próximos meses, as expectativas são de manutenção do processo de recuperação, mas com algum risco de oscilações decorrente da sinalização de menor crescimento da economia mundial”, acrescentou o BC.

O BC divulga o Boletim Regional em Recife (PE). No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até novembro deste ano.