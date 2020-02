A diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) homologou o resultado do pedido de reajuste tarifário referente ao período de 27 de maio de 2015 a 28 de maio de 2019 das tarifas do Porto Organizado de Vila do Conde, no Pará. A Resolução 7.588, publicada na edição desta Sexta-feira (28) do Diário Oficial da União, aprova o índice de reajuste tarifário de 21,07% incidente sobre as modalidades tarifárias do porto. As novas tarifas entram em vigor em até cinco dias.