Alto da XV Mall inaugura 4 lojas colaborativas diferentes

Nesta terça-feira (25) quatro novas lojas serão inauguradas no Alto da XV Mall, o antigo Polloshop da XV. O diferencial desses espaços, no entanto, é que eles serão colaborativos. Chamado de Maxx Bazar, o projeto tem espaços destinados a alimentos, produtos para pets, roupas e artigos de cama mesa e banho, e serão compartilhados por 30 colaboradores.

De acordo com a curadoria do projeto, os artesãos passaram por processos de capacitação para aprimorar as peças que serão comercializadas. “Nós tivemos um cuidado muito grande com os artesãos e com as peças que serão expostas, para que eles pudessem gerar mais qualidade em suas peças, bem como aprender a precificar cada produto”, disse a empreendedora Maria de Lourdes Silva Lima, a Lurdinha.

As lojas são segmentadas. Uma delas, a Empório Maxx, destinada à gastronomia, com queijos, salames, vinhos, geleias, doces, alimentos congelados, entre outros secos e molhados. A Maxx Pet traz roupinhas exclusivas do empreendedores locais, comedouros, brinquedos e acessórios para seu bichinho. A Maxx Colab inova com peças exclusivas e personalizados feito à mão pelos artesãos. Por fim o Maxx Casa traz cama, mesa e banho com bordados e rendas.

Segundo Marilisa Rocha, fundadora da rede Maxx Bazar, uma das maiores dificuldades dos microempreendedores tem relação com a educação financeira. “Falta separar contas bancárias pessoal e jurídica, pensar investimento a longo prazo, sustentar de fato a ideia do negócio”, explica. Essa é a proposta das lojas colaborativas movimentar a economia criativa e fomentar o empreendedorismo local, a marca autoral e o artesão.

E fazer com que o artesão tenha um espaço seu para comercializar seus produtos sem a necessidade de se preocupar com partes burocráticas. “Os participantes terão oficinas e imersões em temas que vão desde o entendimento do fluxo de caixa até formalização e gestão de equipe, passando por construção da marca, fotografia de produtos e divulgação nas redes sociais”, concluiu Kelly Lima, gestora de marketing do projeto.



