O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), reafirmou nesta segunda-feira, 30, que o relatório da reforma da Previdência será votado na terça-feira, 1º de outubro, de manhã na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e será submetido ao plenário à tarde.

“Reafirmo novamente que o entendimento de todos nós senadores, primeiro, é votarmos amanhã pela manhã na CCJ, e tarde e noite amanhã (no plenário)”, confirmou ele a jornalistas.

Segundo Alcolumbre, líderes dos partidos têm reunião marcada às 9 horas no gabinete da senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para determinar o procedimento de votação.

“Eu fui informado pelo senador Fernando (Bezerra, MDB-PE), líder do governo, pela senadora Simone e pelo senador Tasso (Jereissati, PSDB-CE) que amanhã, às 9h da manhã, está marcada uma reunião no gabinete da senadora Simone Tebet com todos os líderes partidários para eles combinarem o procedimento de votação na CCJ e no plenário”, disse Alcolumbre, após visita à Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados (Fenaseg), no Rio de Janeiro.

Mais cedo, Alcolumbre já tinha informado que a votação em plenário seria na terça, mas tratou de garantir o cronograma previsto.

“Portanto, está tudo encaminhado, está tudo alinhado com todos os senadores. E amanhã eu espero às 16h abrir a sessão, a ordem do dia do plenário do Senado, já com a matéria aprovada na CCJ pra que a gente possa deliberar no plenário”, completou Alcolumbre, na saída da Fenaseg.

Questionado sobre o andamento das discussões sobre as privatizações prometidas pelo governo, o presidente do Senado desconversou: “Cada dia com sua agonia”, afirmou.