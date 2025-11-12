Quer lucrar? Workshop gratuito mostra como vender mais na Black Friday e Natal

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Duas das datas mais aguardadas pelo comércio estão se aproximando: Black Friday e Natal. Esses dois períodos costumam movimentar consumidores em busca de ofertas e empreendedores ansiosos para aumentar o faturamento, embora nem sempre preparados para aproveitar todas as possibilidades do momento. Pensando nesse público, a Prefeitura de Curitiba realiza o workshop gratuito Bom Negócio, nesta quinta-feira (13/11), no Pinhão Hub, bairro Rebouças.

O evento foi desenvolvido especialmente para quem deseja se destacar nas datas mais importantes do calendário varejista e aprender estratégias para transformar o aumento da demanda em resultados concretos. As inscrições já estão abertas.

Organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação e pelo Vale do Pinhão, em parceria com a Uninter, o treinamento será ministrado por um professor especializado em marketing da instituição. Durante o encontro, serão compartilhadas estratégias práticas sobre comportamento do consumidor, desenvolvimento de campanhas promocionais, técnicas de posicionamento de marca e métodos eficazes para impulsionar as vendas no período de fim de ano.

O presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Dario Paixão, reforça que capacitação é um diferencial competitivo. “Quando o empreendedor entende o comportamento do consumidor e sabe se comunicar bem, ele vende mais e fideliza clientes”, diz.

A capacitação é voltada para empreendedores, lojistas, profissionais de vendas e marketing, além de qualquer pessoa interessada em fechar o ano com resultados positivos.

Durante o workshop, os participantes terão acesso a conteúdos práticos como:

– Planejamento de ações promocionais eficazes para a Black Friday

– Desenvolvimento de campanhas natalinas com alto índice de conversão

– Uso estratégico do marketing digital para atrair e fidelizar clientes

– Como evitar erros comuns e aproveitar as principais tendências do mercado

Serviço

Workshop Bom Negócio – Como vender mais na Black Friday e no Natal

Data: quinta-feira (13/11)

Horário: 14h

Local: Pinhão Hub (Rua Engenheiros Rebouças, 1.732 – Rebouças)

Ingresso social: 1 kg de alimento não perecível