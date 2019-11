Termina nesta terça-feira (19) a votação para eleger o vencedor do Prêmio Bom Exemplo 2019. A iniciativa da RPC e da Fundação Dom Cabral, que tem o apoio da Tribuna do Paraná, reconhece os esforços de pessoas ou entidades que buscam uma sociedade melhor. Cinco projetos foram selecionados. Confira a seguir um breve resumo dos finalistas e o link para a votação.

Ecobarreira de Colombo

Diego Saldanha, de 33 anos, é um verdadeiro campeão na vida e um exemplo para a solidariedade. Sozinho, ele desenvolveu o que chamou de Ecobarreira para retirar parte do lixo jogado no Rio Atuba, na divisa de Curitiba com Pinhais. Em três anos, cerca de três toneladas de lixo foram retiradas do meio ambiente, contribuindo muito para evitar que o rio transborde em dias de chuvas. Diego montou até um museu com o que já retirou do Atuba.

Saiba mais sobre o projeto de Diego clicando aqui e vote nele para o Prêmio Bom Exemplo 2019.

Move vidas

O projeto Move Vidas é comandado por Luzia Helena de Andrade Cruz, 47 anos, a “Professora Gaivota”. Com o objetivo de levar alento e uma perspectiva de futuro às crianças da Comunidade Abraão, uma área de invasão no bairro Caximba, em Curitiba, ela criou a ação social na região há 13 anos. O projeto tem resgatado muitas vidas da depressão, da violência e da falta de perspectiva.

Saiba mais sobre o Move Vidas clicando aqui e vote nele para ganhar o Prêmio Bom Exemplo 2019.

Boleirinhas FC

Ela tinha tudo pra dar errado na vida. Submetida a todo tipo de violência na infância, inclusive o assassinato do pai, foi abandonada pela mãe e passou algum tempo nas ruas. Mas a futura bombeira civil Sheila Silva Agapito, 32 anos, encontrou alguém que acreditou no potencial dela, olhou em seus olhos e disse “você pode, você consegue, você vai”: seu primeiro treinador de futebol. E foi esse incentivo, do esporte, que fez a jovem deixar toda a falta de perspectiva de vida para trás. Ela se reconstruiu e decidiu fazer pela sociedade o mesmo que fizeram com ela um dia. Assim fundou o projeto Boleirinhas Kakau FC, que é um dos cinco finalistas do Prêmio Bom Exemplo, da Tribuna e RPC.

Saiba mais sobre o projeto Boleirinhas FC clicando aqui e vote no projeto para vencedor do Prêmio Bom Exemplo.

Cores que acolhem

Parece clichê, mas é verdade: da dor nasce o amor. E foi mais ou menos isto que levou a tatuadora Bárbara Nhiemetz, 28 anos, a criar o projeto Cores Que Acolhem, que existe há cerca de quatro anos. Nele, Bárbara faz tatuagens para cobrir cicatrizes de pessoas que tiveram câncer, marcas que fazem as pessoas perderem a autoestima e muitas vezes as tiram de alguns convívios sociais. Mas Bárbara pode dizer que já mudou a vida de mais de 150 pessoas, que ela atendeu gratuitamente no projeto.

Conheça mais sobre o projeto clicando aqui e vote nela para ganhadora do Prêmio Bom Exemplo 2019.

ONG Vai Cair na Prova

Foi por acreditar que alunos de escolas públicas tinham um enorme potencial que cinco professores voluntários se uniram para ajudar um grupo pequeno de jovens a passar no Enem. Era para ser só aquela turma, lá em 2015. Mas os professores sentiram-se tão realizados de ver alguns passando no vestibular, que decidiram tornar aquilo um projeto de vida. Assim criaram a ONG Vai Cair na Prova, que dá aulas de cursinho quase gratuitas a alunos que não podem pagar um curso particular.

Clique aqui para conhecer mais sobre o projeto e vote nele para ganhar o Prêmio Bom Exemplo 2019.