Volta a chover forte no Litoral e pode piorar nas próximas horas

Chuvas intensas voltam a atingir o litoral do Paraná na tarde desta quinta-feira (13). Até às 18h15, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) divulgou acumulados significativos em algumas cidades, como na Praia de Leste, com 63 milímetros (mm). Na comunidade Floresta, em Morretes, a chuva durante a tarde provocou acumulado de 58 mm.

Conforme a previsão do tempo do Simepar, pancadas de chuva, raios e trovoadas podem aumentar nos municípios litorâneos nas próximas horas.

O meteorologista Leonardo Furlan explica que os acumulados podem ultrapassar os 100 mm durante esta tarde e noite de quinta e madrugada de sexta-feira (14). “Ao longo da sexta-feira, no sábado e também no domingo, são esperadas chuvas na região que podem ser pontualmente intensas e trazer grandes acumulados”, completa Furlan.

Na semana passada, o litoral do Paraná já foi atingido por fortes chuvas que causaram diversos prejuízos. Os temporais ocorreram principalmente nos municípios de Guaratuba, Morretes, Antonina e Paranaguá, afetando cerca de 3 mil pessoas. Além disso, duas pessoas morreram em decorrência da chuvarada.

Acumulado de chuva no litoral do Paraná nesta quinta-feira (13)

Até 18h15, o Simepar registrou os seguintes acumulados:

MATINHOS: 44,8mm

PRAIA DE LESTE (PONTAL): 63mm

MORRETES (COMUNIDADE FLORESTA): 58mm

PARANAGUÁ (CENTRO): 35,2mm

RODOVIA ALEXANDRA/MATINHOS: 43mm

ANTONINA: 32,2mm