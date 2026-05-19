Você precisa saber hoje em Curitiba: obras na Linha Verde, chuva e novo festival

A terça-feira (19/05) começa movimentada no Paraná com mudanças na política local, o lançamento da Campanha do Agasalho 2026 e o anúncio de um investimento de R$ 50 milhões na orla de Paranaguá.
Em Curitiba, o dia exige atenção dos motoristas devido a obras na Linha Verde e alterações no Terminal Capão Raso, além de alertas para falta d’água e previsão de temporal em um dia nublado, com termômetros entre 11°C e 15°C.
Para quem busca lazer e praticidade, o destaque fica por conta do início do 4º Festival de Parmegiana e de receitas irresistíveis de chef para o cardápio da semana.
Confira abaixo o boletim completo com as principais notícias, trânsito, loterias acumuladas e indicadores econômicos desta manhã:
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 19/05/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ Mauro Bobato assume vaga de Toninho da Farmácia após decisão do TRE-PR
2️⃣ Prefeitura lança Campanha do Agasalho 2026; confira os postos de doação
3️⃣ Plano de R$ 50 milhões promete mudar tudo na orla de Paranaguá
🚗 Trânsito e Transporte
Obras na Linha Verde e Terminal Capão Raso alteram trânsito em Curitiba nesta terça
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Nublado com 13°C.
🌤️ Hoje: Mín: 11°C / Máx: 15°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 19°C.
Saiba mais aqui.
💧 Serviços (Água/Luz)
Cinco cidades do Paraná ficam sem água nesta terça; veja se a sua está na lista
😋 Escolha do Editor
Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!
Carne na panela de pressão: receita simples de chef conquista pela praticidade
Que tal uma sobremesa? Confira a receita!
Gastronomia Como fazer o sagu perfeito tipo de restaurante?
🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: Sorteio especial para domingo tem prêmio de R$ 300 milhões
💎 Lotofácil: R$ 5 milhões – Acumulada
🍀 Quina: R$ 12 milhões – Acumulada
Saiba mais sobre o resultado das loterias aqui
🎭 Agenda Cultural
1️⃣ O que fazer em Curitiba hoje?
2️⃣ 4º Festival de Parmegiana de Curitiba começa nesta terça (19). Saiba quais bares e restaurantes participam
📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:00
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 176.976 pts
Copel (CPLE3): R$ 14,85
Sanepar (SAPR11): R$ 37,65
Dólar: R$ 5,03
Euro: R$ 5,84
Soja: R$ 126,61
Milho: R$ 65,32
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