Você precisa saber hoje em Curitiba: obras na Linha Verde, chuva e novo festival

A terça-feira (19/05) começa movimentada no Paraná com mudanças na política local, o lançamento da Campanha do Agasalho 2026 e o anúncio de um investimento de R$ 50 milhões na orla de Paranaguá.

Em Curitiba, o dia exige atenção dos motoristas devido a obras na Linha Verde e alterações no Terminal Capão Raso, além de alertas para falta d’água e previsão de temporal em um dia nublado, com termômetros entre 11°C e 15°C.

Para quem busca lazer e praticidade, o destaque fica por conta do início do 4º Festival de Parmegiana e de receitas irresistíveis de chef para o cardápio da semana.

Confira abaixo o boletim completo com as principais notícias, trânsito, loterias acumuladas e indicadores econômicos desta manhã:

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 19/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Mauro Bobato assume vaga de Toninho da Farmácia após decisão do TRE-PR

2️⃣ Prefeitura lança Campanha do Agasalho 2026; confira os postos de doação

3️⃣ Plano de R$ 50 milhões promete mudar tudo na orla de Paranaguá

🚗 Trânsito e Transporte

Obras na Linha Verde e Terminal Capão Raso alteram trânsito em Curitiba nesta terça

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Nublado com 13°C.

🌤️ Hoje: Mín: 11°C / Máx: 15°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 10°C / Máx: 19°C.

Saiba mais aqui.

💧 Serviços (Água/Luz)

Cinco cidades do Paraná ficam sem água nesta terça; veja se a sua está na lista

😋 Escolha do Editor

Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!

Carne na panela de pressão: receita simples de chef conquista pela praticidade

Que tal uma sobremesa? Confira a receita!

Gastronomia Como fazer o sagu perfeito tipo de restaurante?

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: Sorteio especial para domingo tem prêmio de R$ 300 milhões

💎 Lotofácil: R$ 5 milhões – Acumulada

🍀 Quina: R$ 12 milhões – Acumulada

Saiba mais sobre o resultado das loterias aqui

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ O que fazer em Curitiba hoje?

2️⃣ 4º Festival de Parmegiana de Curitiba começa nesta terça (19). Saiba quais bares e restaurantes participam

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:00

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 176.976 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,85

Sanepar (SAPR11): R$ 37,65

Dólar: R$ 5,03

Euro: R$ 5,84

Soja: R$ 126,61

Milho: R$ 65,32

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