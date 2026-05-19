Previsão do tempo Curitiba hoje: garoa leve e 16°C de máxima

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira, dezenove de maio, indica um dia típico de outono na capital paranaense, com garoa leve e céu completamente encoberto. Os curitibanos devem se preparar para um dia cinzento, com guarda-chuvas à mão, especialmente durante o período da manhã e tarde.

As temperaturas ficarão amenas, oscilando entre 11,4°C de mínima e 16°C de máxima. A sensação térmica acompanhará os termômetros, variando entre 11°C e 16°C. Apesar de não ser um frio intenso, o clima em Curitiba pedirá um casaco leve para enfrentar a umidade e as condições chuvosas.

Durante o dia, a probabilidade de precipitação é de 25%, com acumulado previsto de 0,78 milímetros de chuva. Os ventos soprarão do leste-nordeste a 8 km/h, com rajadas que podem atingir 18 km/h. A umidade relativa do ar ficará bastante elevada, em torno de 89%, o que tornará o ambiente mais úmido e pode causar aquela sensação de “frio que penetra nos ossos”, tão conhecida pelos moradores da cidade.

Para o período noturno, o cenário muda ligeiramente. A garoa deve dar trégua, com apenas 10% de chance de chuva, mas o céu permanecerá nublado, com 99% de cobertura de nuvens. A umidade relativa do ar aumentará ainda mais, chegando a 96%, e os ventos mudarão para norte-nordeste, diminuindo para 6 km/h, com rajadas de até 13 km/h.

O índice UV (ultravioleta) para o dia será baixo, marcando apenas 1 ponto, o que significa risco mínimo de exposição solar devido à densa cobertura de nuvens. O nascer do sol está previsto para as 6h49 e o pôr do sol para as 17h37. A lua estará na fase crescente, nascendo às 9h56 e se pondo às 20h31.

Não há previsão de trovoadas significativas, com apenas 10% de probabilidade durante o dia, reduzindo a zero durante a noite. Também não há alertas climáticos especiais para a região, tornando este um dia tranquilo, apesar do tempo fechado, característico desta época do ano na capital paranaense.