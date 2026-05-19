Novo Vestibular UFPR 2027: inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Vestibular 2027 da UFPR, o primeiro no novo modelo aprovado pela universidade. As principais novidades são fase única, prova objetiva mais curta, questões com menos alternativas e sem provas específicas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de julho. Clique neste link para fazer a sua. A taxa é de R$ 180,00 e os pedidos de isenção devem ser feitos até o dia 15 de junho.

O Vestibular UFPR 2027 oferece 4.603 vagas distribuídas em 130 cursos de graduação nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina, Pontal do Paraná e Toledo.

Pelo menos metade das vagas é destinada a estudantes que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Dentro desse percentual há cotas para estudantes de baixa renda com até 1 salário mínimo mensal por pessoa da família, pretos e pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

As demais vagas são destinadas à ampla concorrência. Para candidatos da ampla concorrência que se enquadrem como pessoas com deficiência, a UFPR oferta uma vaga suplementar em cada curso.

Vale destacar que todas as pessoas inscritas em qualquer categoria de cotas concorrem também, e inicialmente, na ampla concorrência. Se um candidato cotista obtiver nota suficiente para ser aprovado na ampla concorrência, é nessa lista de aprovados que o seu nome irá constar. Caso não obtenha a nota necessária para aprovação na ampla concorrência, passa a concorrer às vagas reservadas pela Lei de Cotas.

Locais de prova do Vestibular UFPR 2027

No momento da inscrição, os candidatos devem escolher onde desejam realizar a prova. São 12 opções de local:

Cascavel,

Curitiba,

Guarapuava,

Jandaia do Sul,

Londrina,

Maringá,

Matinhos,

Palotina,

Paranaguá.

Toledo,

Joinville (Santa Catarina),

Santa Maria (Rio Grande do Sul).

Como solicitar isenção e atendimento especializado

Os pedidos de isenção de taxa de inscrição devem ser feitos até 15 de junho em formulário próprio no site do Núcleo de Concursos. Podem solicitar isenção pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, bastando informar o número do CPF. Também podem solicitar pessoas não inscritas no CadÚnico, mas que estudem em escolas públicas ou com bolsa integral em escola privada, e que comprovem renda familiar mensal de no máximo 1,5 salário mínimo por pessoa.

Os pedidos de atendimento especializado para o dia da prova podem ser encaminhados até 21 de julho, às 17 horas.

Novos cursos oferecidos no Vestibular UFPR 2027

O Vestibular UFPR 2027 traz como novidade a oferta de três novos cursos no campus avançado de Jandaia do Sul, na região do Vale do Ivaí, a 390 quilômetros de Curitiba: Agronomia, Física Computacional e Matemática e Tecnologias Digitais. Com isso, o campus deixa de ofertas as graduações em Engenharia Agrícola e Ciências Exatas.

Os novos cursos foram concebidos com foco em áreas-chave para o século XXI, conectando conhecimento científico, inovação tecnológica e impacto social, e levando em conta a realidade e as demandas da região do Vale do Ivaí.

Em Matinhos, a UFPR oferta a partir de 2027 a graduação em Administração e deixa de ofertar o curso de Gestão e Empreendedorismo.

Principais mudanças no formato do Vestibular UFPR 2027

O Vestibular UFPR 2027 apresenta uma série de mudanças em relação às edições anteriores, que eram realizadas em duas fases. A primeira contava com uma prova objetiva com 90 questões e a segunda com prova de compreenssão e produção de textos e provas específicas discursivas em alguns cursos.

Agora, a seleção dos candidatos será feita por meio de uma prova com 80 questões objetivas, cada uma com quatro alternativas, e duas questões discursivas, uma de até 15 linhas e outra de até 5 linhas. Ambas serão aplicadas em fase única, no período da tarde, no dia 15 de novembro.

Serão classificadas para a avaliação da prova discursiva os candidatos mais bem classificados na prova objetiva, em número equivalente a três vezes o número de vagas ofertadas para cada curso, turno, período e categoria de concorrência.

As provas discursivas por curso deixam de existir. Em compensação, 62 dos 130 cursos de graduação optaram por atribuir pesos diferenciados às questões de uma ou duas disciplinas da prova objetiva. Será mantida apenas a prova de habilidades específicas do curso de Música, no dia 16 de novembro.

A taxa de inscrição foi reduzida de 195 reais para 180 reais. E entre os locais de prova foi incluída pela primeira vez uma cidade do Rio Grande do Sul: Santa Maria. Com isso, a UFPR passa a aplicar a prova do vestibular nos três estados da região sul.

Simulado do Vestibular UFPR 2027

No dia 31 de maio, às 14 horas, a UFPR realiza pela primeira vez um simulado do vestibular. A prova vai ser aplicada presencialmente em Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo, para 2 mil inscritos. O comprovante de ensalamento para o simulado será divulgado no dia 27, a partir das 18 horas.

O edital e o guia do Vestibular 2027, com todas as informações detalhadas para os candidatos, estão disponíveis no site oficial da universidade.