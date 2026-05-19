Obras na Linha Verde e Terminal Capão Raso alteram trânsito em Curitiba nesta terça

O motorista que utiliza os principais eixos de ligação de Curitiba precisará reorganizar seus horários nesta terça-feira (19/05). Intervenções estruturais na Linha Verde e manutenções programadas no pavimento de canaletas exclusivas exigirão paciência, provocando estreitamento de pistas de grande fluxo e desvios operacionais no transporte coletivo ao longo do dia.

A obra na Linha Verde está gerando grande congestionamento em grande parte do dia, já que há um afunilamento de três faixas para apenas uma.

Trânsito em Curitiba nesta terça-feira (19/05)

Obras

Local: Avenida Linha Verde (BR-476), no trecho próximo ao Trevo do Atuba.

Avenida Linha Verde (BR-476), no trecho próximo ao Trevo do Atuba. Data e Duração: Terça-feira (19/05), com frentes de trabalho concentradas das 9h às 16h para minimizar o impacto nos horários de pico.

Terça-feira (19/05), com frentes de trabalho concentradas das 9h às 16h para minimizar o impacto nos horários de pico. Impacto: Bloqueio intermitente de faixas para trabalhos de pavimentação e sinalização horizontal. Há estreitamento de pista no sentido Porto Alegre, o que gera lentidão acentuada na região. A recomendação aos motoristas é reduzir a velocidade e, para os pedestres, utilizar rigorosamente as passarelas devido à intensa movimentação de maquinário pesado.

Transporte Coletivo

Local: Terminal Capão Raso e vias de acesso estruturais na Avenida República Argentina.

Terminal Capão Raso e vias de acesso estruturais na Avenida República Argentina. Data e Duração: Ao longo de toda esta terça-feira (19/05).

Ao longo de toda esta terça-feira (19/05). Impacto: Alterações programadas nas plataformas de embarque devido a reparos emergenciais no piso da canaleta exclusiva. Três linhas alimentadoras têm suas rotas ligeiramente desviadas para ruas laterais antes de acessar o terminal. O usuário deve se planejar para um acréscimo de até dez minutos no tempo total de viagem.