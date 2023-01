Um vigilante foi baleado durante um roubo a um posto de combustível de Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (12), no bairro de Santa Felicidade. Com 34 anos, a vítima levou um tiro de raspão e foi encaminhado ao hospital.

De acordo com funcionários, três homens chegaram no posto localizado na Rua João Reffo, esquina com a Rômulo César Alves. Com o local fechado ao público, eles quebraram os vidros da loja de conveniência para entrar na loja e depois promover uma verdadeira arruaça no local. Informações apuradas pela RPC apontam que o trio tentou levar o caixa eletrônico, mas não conseguiu. No entanto, pegaram o dinheiro que estava no caixa.

Alarme espantou marginais

Com o alarme sendo acionado, a empresa de segurança contratado pelo estabelecimento acionou o vigilante. Ao se aproximar do posto, o profissional foi atingido por um tiro de raspão e precisou ser encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie. Não corre risco de morte.

Por conta dos estragos, o posto de combustíveis não deve funcionar durante a manhã desta quinta-feira.

