Vídeo mostra fumaça preta em incêndio de shopping em Curitiba

Um vídeo feito por um passageiro de um ônibus que passava próximo ao Terminal Portão registrou o incêndio na área externa do Shopping Palladium durante a tarde desta quinta-feira (12). O incidente, que gerou uma densa fumaça, teve origem na decoração de Natal instalada na entrada do estacionamento do shopping.

Assista ao vídeo:

Segundo a administração do shopping, a decoração de Natal da área externa do shopping pegou fogo rapidamente. Os seguranças que estavam no local utilizaram um extintor de incêndio em conseguiram controlar as chamas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), pelo que foi apurado, o fogo atingiu apenas “os enfeites natalinos no lado externo da edificação”.

Em nota oficial, a administração do Shopping Palladium esclareceu o ocorrido: “Na tarde de quinta-feira (12), houve um foco de fogo na entrada do estacionamento, que foi prontamente contido pelos seguranças do local, sem a necessidade de interferência do Corpo de Bombeiros”.