Vídeo! Homem é preso acusado de matar namorada com chave de fenda em Curitiba

Um homem de 33 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) suspeito de matar a namorada Mariane de Souza de Oliveira com golpes de chave de fenda. A prisão do homem aconteceu na terça-feira (09), no bairro Sítio Cercado, em Curitiba.

Conforme informações da PCPR, o feminicídio aconteceu no dia 31 de agosto. Na ocasião, o homem desferiu diversos golpes na vítima com a chave de fenda. Imagens de câmeras de monitoramento flagraram o crime e foram divulgadas pela PCPR nesta quinta-feira (10).

Assista:

De acordo com a delegada da PCPR Camila Cecconelo, o suspeito cometeu o crime por estar com ciúmes da vítima por ela ter conversado com outro homem. Considerando a banalidade da motivação, a autoridade policial entendeu que houve menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

“Sendo assim verificou-se futilidade na motivação, dado que a vítima não cometeu comportamento ilícito ou provocativo nessa hipótese e a ação do suspeito foi totalmente desproporcional se comparada à conduta da vítima”, explicou a delegada.

Conforme os vídeos do momento do crime, o homem agiu de modo que impossibilitava quaisquer chances de defesa da mulher, que estava desarmada.

