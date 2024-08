Vídeo flagra caminhão sem freio usando área de escape na BR-277

O motorista de um caminhão carregado com soja evitou um grave acidente após utilizar a área de escape localizada no km 36 da BR-277, no sentido litoral paranaense. O acesso ao dispositivo de segurança ocorreu após uma falha nos freios. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido no local.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho na BR-277, poucos metros antes de usar a área de escape, o veículo se envolveu em uma colisão traseira com outro caminhão.

>> Veja aqui mais flagras feitos em áreas de escape!

Área de escape BR-277 reativada em julho

O dispositivo de segurança foi reativado pela EPR Litoral Pioneiro logo após o início da concessão e em 27 de julho uma tragédia foi evitada quando um caminhão carregado com 45 mil litros de biodiesel utilizou a área de escape.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??