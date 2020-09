O capotamento de uma viatura da Polícia Militar (PM) foi registrado em vídeo, na tarde desta quarta-feira (9), por motoristas de Curitiba que aguardavam o semáforo abrir na Rua Konrad Adenauer, no Tarumã, na altura do número 1166. O acidente ocorreu quando equipes de policiais militares saíam do Regimento de Polícia Montada Coronel Dulcídio da PM-PR para uma operação de patrulhamento de rotina. Dois vídeos, de ângulos diferentes, mostram o exato momento em que a viatura da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) se perde em um trecho da via, logo após sair de uma rotatória.

Segundo a PM, o acidente ocorreu por volta das 15h. Por volta das 17h, a PM confirmou que três policiais ocupavam o veículo. Os ferimentos deles foram leves, constatados após atendimento do Siate, que não precisou encaminha-los ao hospital.

Os vídeos foram gravados por um motorista de carro e um piloto de moto que aguardavam o semáforo abrir. Eles pegaram a cena do acidente por acaso, pois estavam apenas filmando a movimentação policial, por curiosidade. O capotamento foi quase em frente ao Colégio Estadual Professora Maria Balbina Costa Dias.

A PM não divulgou o número de viaturas e policiais que participavam da operação de rotina.