Via rápida em bairro de Curitiba tem bloqueio a partir desta segunda; veja desvio

Tem mudanças no trânsito no bairro Portão, em Curitiba! A Rua Eduardo Carlos Pereira, via rápida no sentido Centro, tem bloqueio parcial a partir desta segunda-feira (30). A interrupção é feita logo após o cruzamento com a Rua Arion Niepce da Silva.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o bloqueio é necessário para a execução de obras de drenagem que integram o projeto do Novo Inter 2 (Lote 1). A interrupção deve durar até a próxima quarta-feira (2).

Agentes de trânsito orientam o tráfego na região, que deverá contar com uma ou duas faixas de circulação durante a interrupção.

Desvio

A Superintendência de Trânsito (Setran) recomenda que todos redobrem a atenção e sigam as sinalizações temporárias instaladas na área para garantir a segurança viária. Uma opção de desvio é seguir pela Av. Pres. Kennedy.

